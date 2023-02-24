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Сегодня, 06:30

Рахимова и Дзаламидзе вышли в полуфинал турнира в Мериде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Камилла Рахимова и Натела Дзаламидзе из Грузии вышли в полуфинал турнира в Мериде в парном разряде. В двух сетах они переиграли американок Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамарию — 6:3, 6:0.

Следующими соперницами Дзаламидзе и Рахимовой будут Ван Синьюй и У Фансыэнь.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Грузия/Россия) — Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария (США, 2) — 6:3, 6:0

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