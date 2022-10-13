Рахимова и Сизикова вышли в полуфинал парного разряда турнира в Румынии

Российские теннисистки Камилла Рахимова и Яна Сизикова обыграли норвежку Ульрикке Эйкери и спортсменку из Словакии Терезу Михаликову (6:2, 4:6, 10:7) в четвертьфинале турнира в Румынии. В полуфинале россиянки сыграют с победителями пары Хэрриет Дарт/Моника Никулеску (Великобритания/Румыния) — Виктория Голубич/ Хань Синьюнь (Швейцария/Китай). Клуж-Напока (Румыния) Турнир WTA Transylvania Open Призовой фонд 251 750 долларов Закрытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Камилла Рахимова/Яна Сизикова (Россия) — Ульрикке Эйкери/Тереза Михаликова (Норвегия/Словакия, 2) — 6:2, 4:6, 10:7