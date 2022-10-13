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Сегодня, 15:17

Рахимова и Сизикова вышли в полуфинал парного разряда турнира в Румынии

Виктория Кравченко

Российские теннисистки Камилла Рахимова и Яна Сизикова обыграли норвежку Ульрикке Эйкери и спортсменку из Словакии Терезу Михаликову (6:2, 4:6, 10:7) в четвертьфинале турнира в Румынии.

В полуфинале россиянки сыграют с победителями пары Хэрриет Дарт/Моника Никулеску (Великобритания/Румыния) — Виктория Голубич/ Хань Синьюнь (Швейцария/Китай).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Камилла Рахимова/Яна Сизикова (Россия) — Ульрикке Эйкери/Тереза Михаликова (Норвегия/Словакия, 2) — 6:2, 4:6, 10:7

Теннис
Яна Сизикова
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Потапова обыграла Голубич и вышла в четвертьфинал турнира в Клуже