Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Боготе

Россиянка Камилла Рахимова в паре с грузинкой Нателой Дзаламидзе в 1/8 финала турнира в Боготе уступили словенке Далиле Якупович и гречанке Деспине Папамихаил.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 3:6, 5:7. На счету Рахимовой и Дзаламидзе один эйс, 9 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале Якупович и Папамихаил встретятся с победительницами матча Джесси Ромпис/Пратана Томбаре (Индонезия/Индия) — Оксана Калашникова/Катажина Питер (Грузия/Польша).