Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 03:51

Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Боготе

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Россиянка Камилла Рахимова в паре с грузинкой Нателой Дзаламидзе в 1/8 финала турнира в Боготе уступили словенке Далиле Якупович и гречанке Деспине Папамихаил.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 3:6, 5:7. На счету Рахимовой и Дзаламидзе один эйс, 9 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале Якупович и Папамихаил встретятся с победительницами матча Джесси Ромпис/Пратана Томбаре (Индонезия/Индия) — Оксана Калашникова/Катажина Питер (Грузия/Польша).

0
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сизикова вышла в четвертьфинал парного турнира в Чарльстоне