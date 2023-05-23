Рахимова обыграла Эль-Аллами и вышла во второй круг турнира в Рабате

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла представительницу Марокко Малак Эль-Аллами в первом круге турнира в Рабате — 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час и 17 минут. Следующей соперницей Рахимовой станет победительница матча Анастасия Тихонова (Россия) — Алисия Паркс (США). Рабат (Марокко) Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Камилла Рахимова (Россия) — Малак Эль-Аллами (Марокко, WC) — 6:3, 6:3