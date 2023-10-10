Рахимова обыграла Грачеву и вышла во второй круг турнира в Гонконге

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла сменившую спортивное гражданство на французское Варвару Грачеву в первом круге турнира в Гонконге — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 24 минуты. Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Грачевой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Следующей соперницей Рахимовой будет Катержина Синякова из Чехии. Гонконг (Китай) Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023 Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Камилла Рахимова (Россия) — Варвара Грачева (Франция, 8) — 6:3, 6:2