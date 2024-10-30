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Сегодня, 11:47

Рахимова обыграла Приданкину и вышла в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Камилла Рахимова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Камилла Рахимова победила соотечественницу Елену Приданкину во втором круге турнира в Цзюцзяне (Китай) — 4:6, 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 49 минут.

Рахимова сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Приданкиной 3 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале Рахимова встретится с чешкой Марией Боузковой.

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия, 5) — Елена Приданкина (Россия) — 4:6, 6:4, 7:5

Теннис
Камилла Рахимова

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