Рахимова обыграла Приданкину и вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане

Российская теннисистка Камилла Рахимова победила соотечественницу Елену Приданкину во втором круге турнира в Наньчане (Китай) — 4:6, 6:4, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 49 минут. Рахимова сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Приданкиной 3 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12. В четвертьфинале Рахимова встретится с чешкой Марией Боузковой. Наньчан (Китай) Турнир WTA Jiangxi Open Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Камилла Рахимова (Россия, 5) — Елена Приданкина (Россия) — 4:6, 6:4, 7:5