Рахимова потерпела поражение во втором круге турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла во втором круге турнира в Монтеррее. В трех сетах она потерпела поражение от бельгийки Исалин Бонавантюр — 6:7 (2:7), 6:1, 3:6.

Матч длился 2 часа 3 минуты. 21-летняя россиянка четыре раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету 28-летней бельгийской теннисистки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Бонавантюр будет победительница матча Эмма Наварро — Донна Векич.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:7 (2:7), 6:1, 3:6