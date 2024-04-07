Рахимова уступила Боузковой в полуфинале турнира в Боготе

Сегодня, 02:04
Российская теннисистка Камилла Рахимова в полуфинале турнира в Боготе уступила чешке Марии Боузковой со счетом 4:6, 6:7 (2:7).
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. На счету 22-летней россиянки 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
В финале Боузкова встретится с колумбийкой Камилой Осорио.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Мария Боузкова (Чехия, 1) — Камилла Рахимова (Россия, 8) — 6:4, 7:6 (7:2)