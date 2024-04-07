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Сегодня, 02:04

Рахимова уступила Боузковой в полуфинале турнира в Боготе

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Камилла Рахимова в полуфинале турнира в Боготе уступила чешке Марии Боузковой со счетом 4:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. На счету 22-летней россиянки 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале Боузкова встретится с колумбийкой Камилой Осорио.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Боузкова (Чехия, 1) — Камилла Рахимова (Россия, 8) — 6:4, 7:6 (7:2)

Камилла Рахимова
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