Рахимова вышла в полуфинал турнира в Боготе

Сегодня, 05:39
Российская тенниситка Камила Рахимова победила в 1/4 финала турнира в Боготе. В двух сетах она переиграла испанку Сару Соррибес Тормо.
Матч длился 2 минуты 15 минут. 21-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету ее 26-летней соперницы 12 двойных ошибок и 6 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Рахимовой будет победительница матча Тамара Зиданшек — Пейтон Стирнс.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Камилла Рахимова (Россия, 4) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — 6:4, 7:5