Павлюченкова сыграет с Касаткиной во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла андоррку Викторию Хименес Касинцеву в первом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Матч длился 2 часа 55 минут. Павлюченкова сделала за игру 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 19. У Касинцевой — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Во втором круге Павлюченкова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Хименес Касинцева (Андорра, WC) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7)