Анастасия Потапова на отказе проиграла Катержине Синяковой на турнире в Аделаиде

Сегодня, 08:47
Россиянка Анастасия Потапова проиграла чешке Катержине Синяковой в первом круге турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
Потапова отказалась от продолжения игры при счете 0:1 во втором сете. Первый она проиграла 1:6.
В следующем круге Синякова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Катержина Синякова (Чехия, Q) — Анастасия Потапова (Россия, LL) — 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока