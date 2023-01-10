Анастасия Потапова на отказе проиграла Катержине Синяковой на турнире в Аделаиде

Россиянка Анастасия Потапова проиграла чешке Катержине Синяковой в первом круге турнира WTA в Аделаиде (Австралия). Потапова отказалась от продолжения игры при счете 0:1 во втором сете. Первый она проиграла 1:6. В следующем круге Синякова сыграет с француженкой Каролин Гарсией. Аделаида (Австралия) Турнир WTA Adelaide International 2 Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Катержина Синякова (Чехия, Q) — Анастасия Потапова (Россия, LL) — 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока