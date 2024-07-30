Потапова вылетела в первом круге турнира в Вашингтоне

Сегодня, 21:19
Россиянка Анастасия Потапова проиграла американке Тэйлор Таунсенд в первом круге турнира в Вашингтоне — 2:6, 2:6.
Матч длился 1 час 9 минут. Потапова за игру сделала 1 эйс и допустила 7 двойных ошибок. У Таунсенд — 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
78-я ракетка мира вышла во второй круг и встретится с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия) — Маккартни Кесслер (США).
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Таунсенд (США) — Анастасия Потапова (Россия, 9) — 6:2, 6:2