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Сегодня, 21:19

Потапова вылетела в первом круге турнира в Вашингтоне

Руслан Минаев
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Россиянка Анастасия Потапова проиграла американке Тэйлор Таунсенд в первом круге турнира в Вашингтоне — 2:6, 2:6.

Матч длился 1 час 9 минут. Потапова за игру сделала 1 эйс и допустила 7 двойных ошибок. У Таунсенд — 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

78-я ракетка мира вышла во второй круг и встретится с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия) — Маккартни Кесслер (США).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Таунсенд (США) — Анастасия Потапова (Россия, 9) — 6:2, 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
0
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