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Сегодня, 21:38

Потапова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

Руслан Минаев
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Анастасия Потапова обыграла британку Хэрриет Дарт в четвертьфинале турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) — 4:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 8 минут.

Потапова сделала 1 эйс, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У Дарт — 1 эйс, 9 двойных ошибок и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

В матче за выход в финал Потапова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 4:6, 6:3, 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
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