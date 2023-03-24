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Сегодня, 22:36

Блинкова уступила Боузковой во втором круге турнира в Майами

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова проиграла чешке Марии Боузковой во втором круге турнира WTA в Майами (США) 6:3, 4:6, 3:6. Игра длилась 2 часа и 28 минут.

Блинкова сделала 4 эйса, 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. У Боузковой — 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 из 11 по реализованным брейк-пойнтов.

В следующем круге Боузкова сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Боузкова (Чехия, 31) — Анна Блинкова (Россия) — 3:6, 6:4, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
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