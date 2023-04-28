Калинская обыграла Рыбакину во втором круге турнира в Мадриде

Сегодня, 16:21
Россиянка Анна Калинская обыграла казахстанку Елену Рыбакину во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде — 7:5, 4:6, 6:2.
Калинская сделала 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Рыбакиной — 10 эйсов, 4 двойных ошибки и 2 из 12 по реализованным брейк-пойнтов.
В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Лаура Зигемунд (Германия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 7:5, 4:6, 6:2