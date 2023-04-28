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Сегодня, 16:21

Калинская обыграла Рыбакину во втором круге турнира в Мадриде

Руслан Минаев
Анна Калинская.
Фото AFP
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Россиянка Анна Калинская обыграла казахстанку Елену Рыбакину во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде — 7:5, 4:6, 6:2.

Калинская сделала 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Рыбакиной — 10 эйсов, 4 двойных ошибки и 2 из 12 по реализованным брейк-пойнтов.

В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Лаура Зигемунд (Германия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 7:5, 4:6, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/madrid/2023/
Теннис
Анна Калинская
Елена Рыбакина
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