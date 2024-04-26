Калинская проиграла 136-й ракетке мира на турнире в Мадриде

Россиянка Анна Калинская проиграла чешке Саре Бейлек во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 1:6, 4:6.

Матч длился 1 час 21 минуту. Калинская за игру допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. У Бейлек — 1 двойная ошибка и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

136-я ракетка мира в третьем круге встретится с американкой Эшлин Крюгер.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Анна Калинская (Россия, 24) — 6:1, 6:4