Калинская сыграет с Рыбакиной во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 15:46
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла чешку Бренду Фрухвиртову в первом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 2:6, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 3 минуты.
Калинская за игру не сделала ни одного эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У Фрухвиртовой — 8 эйсов, 3 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Во втором круге Калинская встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия) — Бренда Фрухвиртова (Чехия) — 2:6, 6:4, 6:4
Ребека Масарова (Испания, WC) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 5:7, 6:4
Кэтрин Макнелли (США) — Далма Галфи (Венгрия) — 4:6, 6:0, 6:3
Майар Шериф (Египет) — Камила Джорджи (Италия) — 4:6, 6:4 отказ 2-го игрока