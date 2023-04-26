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Сегодня, 15:46

Калинская сыграет с Рыбакиной во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
Анна Калинская.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Анна Калинская обыграла чешку Бренду Фрухвиртову в первом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 2:6, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 3 минуты.

Калинская за игру не сделала ни одного эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У Фрухвиртовой — 8 эйсов, 3 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Калинская встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Бренда Фрухвиртова (Чехия) — 2:6, 6:4, 6:4

Ребека Масарова (Испания, WC) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 5:7, 6:4

Кэтрин Макнелли (США) — Далма Галфи (Венгрия) — 4:6, 6:0, 6:3

Майар Шериф (Египет) — Камила Джорджи (Италия) — 4:6, 6:4 отказ 2-го игрока

Теннис
Анна Калинская
Елена Рыбакина
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