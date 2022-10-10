Россиянка Аванесян не сумела выйти во второй круг турнира в Румынии

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла венгерке Анне Бондар (4:6, 2:6) в первом круге турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча продлилась 1 час 16 минут. 20-летняя россиянка допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Во втором круге Бондар встретится с победительницей пары Лючия Бронцетти (Италия) — Хэрриет Дарт (Великобритания). Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Бондар (Венгрия, 8) — Элина Аванесян (Россия, Q) — 6:4, 6:2