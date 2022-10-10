Россиянка Аванесян не сумела выйти во второй круг турнира в Румынии

Сегодня, 18:02
Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла венгерке Анне Бондар (4:6, 2:6) в первом круге турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
Встреча продлилась 1 час 16 минут. 20-летняя россиянка допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.
Во втором круге Бондар встретится с победительницей пары Лючия Бронцетти (Италия) — Хэрриет Дарт (Великобритания).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Бондар (Венгрия, 8) — Элина Аванесян (Россия, Q) — 6:4, 6:2