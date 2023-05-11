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Сегодня, 17:58

Россиянка Блинкова проиграла Калининой во втором круге турнира в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла украинке Ангелину Калининой во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 25 минут.

73-я ракетка мира Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 7. На счету 47-й ракетки мира Калининой 7 эйсов, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге турнира украинская теннисистка сыграет с победительницей матча София Кенин (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелина Калинина (Украина, 30) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:2

Теннис
Анна Блинкова
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