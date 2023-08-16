Россиянка Чакветадзе проиграла в своем первом матче после возобновления карьеры

Россиянка Анна Чакветадзе в паре с Лаурой Палумбо из Люксембурга проиграла российско-бельгийскому дуэту Полина Бахмуткина и Челси Ванхутт в матче 1/8 финала турнира категории ITF W15 в Дюффеле (Бельгия).

Матч, который продлился 1 час 32 минуты, завершился со счетом 4:6, 4:6. В четвертьфинале турнира Бахмуткина и Ванхутт встретятся с парой Катерина Цыгурова (Швейцария)/Севиль Юлдашева (Узбекистан).

Для 36-летней Чакветадзе это был первый матч с 2012 года. Теннисистка завершила карьеру в 2013 году и спустя 10 лет вернулась в большой теннис.

Всего на счету Чакветадзе восемь титулов WTA в одиночном разряде и две победы со сборной России на Кубке Федерации (ныне — Кубок Билли Джин Кинг).