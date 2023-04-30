Касаткина обыграла Цуренко в третьем круге турнира в Мадриде

Сегодня, 13:36
Россиянка Дарья Касаткина обыграла украинку Лесю Цуренко в третьем круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 6:4, 6:2. Игра длилась 1 час 27 минут.
Касаткина сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. У Цуренко — ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 6:2