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Сегодня, 13:36

Касаткина обыграла Цуренко в третьем круге турнира в Мадриде

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Россиянка Дарья Касаткина обыграла украинку Лесю Цуренко в третьем круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 6:4, 6:2. Игра длилась 1 час 27 минут.

Касаткина сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. У Цуренко — ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Леся Цуренко
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