Касаткина сыграет с Крюгер во втором круге турнира в Абу-Даби

Стала известная соперница россиянки Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Абу-Даби. Третья «сеяная» на турнире в ОАЭ встретится с американкой Эшлин Крюгер, которая в первом круге победила соотечественницу Маккартни Кесслер в трех сетах — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Абу-Даби (ОАЭ) Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Эшлин Крюгер (США) — Маккартни Кесслер (США, Q) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3