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Сегодня, 17:10

Россиянка Екатерина Александрова пропустит турнир в Дубае по состоянию здоровья

Иван Шитик
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото AFP
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Россиянка Екатерина Александрова снялась с турнира WTA в Дубае (ОАЭ), сообщает пресс-служба турнира. Она приняла такое решение «по состоянию здоровья».

В основной сетке ее заменит американка Клэр Лю, которая в первом круге сыграет с соотечественницей Шелби Роджерс.

Александрова занимает 16-е место в рейтинге WTA и была «посеяна» на турнире под тем же номером.

Отметим, что ранее российская теннисистка Анастасия Потапова в своих соцсетях написала, что пропустит турнир в Дубае из-за болезни.

Екатерина Александрова
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