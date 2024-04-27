Веснина в паре в Векич проиграли в первом круге турнира в Мадриде

Россиянка Елена Веснина и хорватка Донна Векич проиграли в первом круге турнира в Мадриде. Дуэт уступил американкам Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук со счетом 2:6, 1:6. Матч длился 57 минут. Доулхайд и Кравчук во втором круге встретятся с дуэтом Лючия Бронцетти/Людмила Самсонова (Италия/Россия). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 7) — Донна Векич/Елена Веснина (Хорватия/Россия, WC) — 6:2, 6:1