Веснина в паре в Векич проиграли в первом круге турнира в Мадриде

Сегодня, 18:26
Россиянка Елена Веснина и хорватка Донна Векич проиграли в первом круге турнира в Мадриде.
Дуэт уступил американкам Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук со счетом 2:6, 1:6. Матч длился 57 минут.
Доулхайд и Кравчук во втором круге встретятся с дуэтом Лючия Бронцетти/Людмила Самсонова (Италия/Россия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 7) — Донна Векич/Елена Веснина (Хорватия/Россия, WC) — 6:2, 6:1