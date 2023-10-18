Россиянка Фомина проиграла в первом круге парного турнира в Монастире

Россиянка Алена Фомина в паре с белоруской Ириной Шиманович проиграла итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини в первом круге парного турнриа в Монастире (Тунис) — 3:6, 7:5, 6:10.

Во втором круге итальянки сыграют с дуэтом Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1).

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Monastir

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия) — Алена Фомина/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — 6:3, 5:7, 10:6