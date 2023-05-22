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Сегодня, 21:25

Россиянка Хромачева и украинка Страхова вышли во второй круг парного турнира в Марокко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и украинка Валерия Страхова обыграли Нателу Дзаламидзе из Грузии и Майар Шериф из Египта в первом круге турнира в Рабате (Марокко) в парном разряде — 7:5, 5:7, 10:5.

Игра продолжалась 1 час 49 минут.

Во втором круге Хромачева и Страхова сыграют против пары Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония, 2).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева/Валерия Страхова (Россия/Украина) — Натела Дзаламидзе/Майар Шериф (Грузия/Египет) — 7:5, 5:7, 10:5

Теннис
Ирина Хромачева
0
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