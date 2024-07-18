Хромачева не смогла выйти в финал парного турнира в Будапеште

Сегодня, 20:57
Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина не смогли выйти в финал парного турнира в Будапеште.
В полуфинале дуэт проиграл паре Изабель Ховерлаг/Кристина Роска (Нидерланды/США) в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 2 минуты.
Ховерлаг и Роска вышли в финал и сыграют с победительницами матча Тимеа Бабош/Эллен Перес (Венгрия/Австралия, 1) — Катаржина Питер/Фанни Столлар (Польша/Венгрия).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 2) — Изабель Ховерлаг/Кристина Роска (Нидерланды/США) — 6:1, 6:3