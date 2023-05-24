Рахимова выбыла из турнира в Рабате

Россиянка Камилла Рахимова проиграла американке Алисии Паркс во втором круге турнира WTA в Рабате (Марокко) — 4:6, 1:6.

Встреча длилась 1 час 21 минуту. Рахимова сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. У Паркс — 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 из 7 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале соперницей Паркс станет итальянка Лючия Бронцетти.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алисия Паркс (США, 4) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 6:1