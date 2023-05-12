Самсонова вышла в третий круг «Мастерса» в Риме

Сегодня, 13:39
Россиянка Людмила Самсонова обыграла эстонку Анетт Контавейт во втором круге турнира WTA серии «Мастерс» в Риме — 6:3, 6:3.
За матч Самсонова сделала 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. У Контавейт — 1 эйс, 2 двойных ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнта.
В следующем круге Самсонова сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Александра Саснович (Белоруссия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 16) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:3, 6:3
Мария Саккари (Греция, 9) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:1, 6:3