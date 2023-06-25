Самсонова прошла во второй круг турнира в Бад Хомбурге

Россиянка Людмила Самсонова обыграла болгарку Викторию Томову в первом круге турнира WTA в Бад Хомбурге (Германия) — 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 17 минут.

Самсонова сделала за игру 8 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. У Томовой 3 двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 попыток.

Во втором круге Самсонова встретится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Катерина Байндль (Украина).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:4