Россиянка Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

В полуфинальном матче Самсонова обыграла китаянку Циньвэнь Чжэн — 6:4, 1:6, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа и 20 минут.

В финале турнира россиянка сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 1:6, 6:4

Следующий соперник

Белинда Бенчич (Швейцария, 2)