Самсонова вышла во второй круг парного турнира в Мадриде

Россиянка Людмила Самсонова в дуэте с итальянкой Лючией Бронцетти вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.

Теннисистки победили дуэт Сюко Аояма/Тимеа Бабош (Япония/Венгрия) со счетом 7:5, 7:6 (8:6). Матч длился 51 минуту.

Во втором круге Самсонова и Бронцетти сыграют с лучшими в матче Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 7) — Донна Векич/Елена Веснина (Хорватия/Россия, WC).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Лючия Бронцетти/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Сюко Аояма/Тимеа Бабош (Япония/Венгрия) — 7:5, 7:6 (8:6)