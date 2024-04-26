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Сегодня, 18:48

Самсонова вышла во второй круг парного турнира в Мадриде

Руслан Минаев
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Россиянка Людмила Самсонова в дуэте с итальянкой Лючией Бронцетти вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.

Теннисистки победили дуэт Сюко Аояма/Тимеа Бабош (Япония/Венгрия) со счетом 7:5, 7:6 (8:6). Матч длился 51 минуту.

Во втором круге Самсонова и Бронцетти сыграют с лучшими в матче Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 7) — Донна Векич/Елена Веснина (Хорватия/Россия, WC).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Лючия Бронцетти/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Сюко Аояма/Тимеа Бабош (Япония/Венгрия) — 7:5, 7:6 (8:6)

Теннис
Людмила Самсонова
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