Самсонова вышла во второй круг парного турнира в Мадриде

Сегодня, 18:48
Россиянка Людмила Самсонова в дуэте с итальянкой Лючией Бронцетти вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.
Теннисистки победили дуэт Сюко Аояма/Тимеа Бабош (Япония/Венгрия) со счетом 7:5, 7:6 (8:6). Матч длился 51 минуту.
Во втором круге Самсонова и Бронцетти сыграют с лучшими в матче Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 7) — Донна Векич/Елена Веснина (Хорватия/Россия, WC).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Лючия Бронцетти/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Сюко Аояма/Тимеа Бабош (Япония/Венгрия) — 7:5, 7:6 (8:6)