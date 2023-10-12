Россиянка Андреева проиграла канадке Фернандес в турнире в Гонконге

Сегодня, 17:30
Россиянка Мирра Андреева в 1/8 финала турнира в Гонконге против канадки Лейлы Фернандес — 6:3, 1:6, 3:6.
Игра длилась 1 час 55 минут. Андреева 4 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8 заработанных. На счету Фернандес 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
За выход в полуфинал Гонконга Фернандес сыграет с чешкой Линдой Фрухвиртовой.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия) — 3:6, 6:1, 6:3