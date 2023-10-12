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Сегодня, 17:30

Россиянка Андреева проиграла канадке Фернандес в турнире в Гонконге

Виктория Кравченко
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Россиянка Мирра Андреева в 1/8 финала турнира в Гонконге против канадки Лейлы Фернандес — 6:3, 1:6, 3:6.

Игра длилась 1 час 55 минут. Андреева 4 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8 заработанных. На счету Фернандес 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал Гонконга Фернандес сыграет с чешкой Линдой Фрухвиртовой.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия) — 3:6, 6:1, 6:3

Теннис
Мирра Андреева
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