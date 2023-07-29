Россиянка Панова стала победительницей парного турнира в Гамбурге

Сегодня, 13:32
Россиянка Александра Панова и Анна Данилина из Казахстана в финале парного турнира в Гамбурге обыграли чешку Мириам Колодзиеву и американку Анжелу Куликов.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2. Панова и Данилина сделали один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовали 6 брейк-пойнтов из 12.
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg European Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — Мириам Колодзиева/Анжела Куликов (Чехия/США, 2) — 6:4, 6:2