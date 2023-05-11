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Сегодня, 15:35

Россиянка Панова в паре с американкой Меличар обыграли итальянок и вышли во второй круг турнира WTA в Риме

Виктория Кравченко
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Американка Николь Меличар в паре с россиянкой Александрой Пановой в первом круге турнира WTA в Риме обыграли итальянок Ясмин Паолини/Мартина Тревизан (6:3, 7:5).

В следующем круге Панова и Меличар сыграют против победительниц матча Коко Гауфф / Джессика Пегула (США) — Оксана Калашникова / Яна Сизикова (Грузия / Россия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Николь Меличар/Александра Панова (США/Россия) — Ясмин Паолини/Мартина Тревизан (Италия, WC) — 6:3, 7:5

Теннис
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