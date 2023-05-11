Россиянка Панова в паре с американкой Меличар обыграли итальянок и вышли во второй круг турнира WTA в Риме

Американка Николь Меличар в паре с россиянкой Александрой Пановой в первом круге турнира WTA в Риме обыграли итальянок Ясмин Паолини/Мартина Тревизан (6:3, 7:5). В следующем круге Панова и Меличар сыграют против победительниц матча Коко Гауфф / Джессика Пегула (США) — Оксана Калашникова / Яна Сизикова (Грузия / Россия). Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 3 572 618 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Николь Меличар/Александра Панова (США/Россия) — Ясмин Паолини/Мартина Тревизан (Италия, WC) — 6:3, 7:5