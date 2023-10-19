Россиянка Панова в паре с Данилиной не смогла выйти в полуфинал турнира в Монастире в парном разряде

Россиянка Александра Панова и представительница Казахстана Анна Данилина уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини в четвертьфинале парного турнира в Монастире. Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу теннисисток из Италии. Следующими соперницами Эррани и Паолини будут Магдалена Фрех и Катаржина Кава из Польши. Монастир (Тунис) Турнир WTA Jasmin Open Monastir Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия) — Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — 6:1, 6:3