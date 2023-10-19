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Сегодня, 19:37

Россиянка Панова в паре с Данилиной не смогла выйти в полуфинал турнира в Монастире в парном разряде

Алина Савинова
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Россиянка Александра Панова и представительница Казахстана Анна Данилина уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини в четвертьфинале парного турнира в Монастире.

Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу теннисисток из Италии.

Следующими соперницами Эррани и Паолини будут Магдалена Фрех и Катаржина Кава из Польши.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Monastir

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия) — Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — 6:1, 6:3

Теннис
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