Россиянка Панова в паре с Данилиной не смогла выйти в полуфинал турнира в Монастире в парном разряде

Сегодня, 19:37
Россиянка Александра Панова и представительница Казахстана Анна Данилина уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини в четвертьфинале парного турнира в Монастире.
Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу теннисисток из Италии.
Следующими соперницами Эррани и Паолини будут Магдалена Фрех и Катаржина Кава из Польши.
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Monastir
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия) — Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — 6:1, 6:3