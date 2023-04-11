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Сегодня, 13:19

Россиянка Потапова рассказала, что продолжает общаться с украинскими теннисистками

Ана Горшкова
Корреспондент
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как изменились ее отношения с украинскими спортсменками.

«Заранее с Даяной Ястремской продумали акцию «Нет — политике, только спорт!» на Уимблдоне в 2016-м? Нет, мы просто всегда очень хорошо общались с Даяной, никогда не было каких-то проблем. Поэтому ничего не обговаривали — как ходили вместе на ужин до финала, так и после. Ничего не изменилось. Сейчас чуть-чуть изменилось. Мы довольно близко дружили с Мартой Костюк, но, к сожалению, человек решил изменить свое мнение, и не только обо мне. Беспричинно. Не мне ее судить, ведь это ее выбор. И я уважаю ее выбор. И если ей так проще, то я это принимаю. Мне от этого ни горячо, ни холодно», — приводит слова Потаповой «Чемпионат».

Также 25-я ракетка мира рассказала, что ей неважно откуда ее соперник по матчу, для нее главная цель выиграть.

«Я приезжаю на турнир и моя цель — обыграть своего соперника. Неважно, откуда он, что происходит. Может быть, этот вайб, как вы сказали, или напряжение я чувствую с любым своим соперником. Но именно с девочками с Украины нет. С некоторыми мы до сих пор здороваемся, общаемся, сидим в раздевалке, вместе смотрим соцсети, что-то показываем друг другу, «прикалываемся». То, о чем вы сказали, такого нет. Может быть, с некоторыми есть, но, опять же, я на это не обращаю внимания, потому что нет в этом смысла», — сказала Потапова.

Ранее Потапова назвала «Спартак» любимой командой, а Квинси Промеса — любимым игроком красно-белых.

22-летняя спортсменка появилась в футболке «Спартака» в матче третьего круга с американкой Джессикой Пегулой (6: 3, 4:6, 5:7) на турнире в Индиан-Уэллсе. После игры Потапова получила предупреждение от WTA.

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Источник: Чемпионат
Теннис
Анастасия Потапова
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