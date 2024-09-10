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Сегодня, 01:04

Россиянка Савиных вместе со Стакушич вышла во второй круг парного турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Валерия Савиных и канадка Марина Стакушич в первом круге парного турнира в Гвадалахаре обыграли американок Анну Роджерс и Алану Смит.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счетом 6:1, 3:6, 10:4. На счету победительниц 2 эйса, 4 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Савиных и Стакушич встретятся с победительницами матча Камила Осорио/Ена Шибахара (Колумбия/Япония) — Оксана Калашникова/Камилла Рахимова (Грузия/Россия).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Валерия Савиных/Марина Стакушич (Россия/Канада) — Анна Роджерс/Алана Смит (США) — 6:1, 3:6, 10:4

Валерия Савиных

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