Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Наньчане

Россиянка Диана Шнайдер проиграла чешке Марие Боузковой в полуфинале турнира в Наньчане (Китай) — 6:7 (5:7), 2:6. Матч длился 1 час 41 минуту. Шнайдер за игру допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У Боузковой — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 из 9 реализованных брейк-пойнтов. В финале Боузкова сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Лейла Фернандес (Канада). Наньчан (Китай) Турнир WTA Jiangxi Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Мария Боузкова (Чехия, 3) — Диана Шнайдер (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2