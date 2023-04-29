Россиянка Сизикова в паре с Калашниковой вышла во второй круг парного турнира в Мадриде

Россиянка Яна Сизикова и грузинка Оксана Калашникова вышли во второй круг парного турнира в Мадриде. В первом круге девушки обыграли Терезу Михаликову Алисию Паркс (Словакия/США) со счетом 7:5, 6:3. В следующем раунде Сизикова и Калашникова встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес/Тэйлор Таунсенд (Канада/США) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Оксана Калашникова/Яна Сизикова (Грузия/Россия) — Тереза Михаликова/Алисия Паркс (Словакия/США) — 7:5, 6:3