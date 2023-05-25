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Сегодня, 18:19

Грачева проиграла украинке Свитолиной в четвертьфинале турнира в Cтрасбурге

Руслан Минаев
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Россиянка Варвара Грачева проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге (Франция) — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 22 минуты.

Грачева допустила две двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. У Свитолиной — 2 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Свитолина в полуфинале сыграет с победительницей матча Бернарда Пера (США) — Клара Бюрель (Франция).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, WC) — Варвара Грачева (Россия, 6) — 6:3, 6:4

Теннис
Варвара Грачева
Элина Свитолина
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