Грачева сыграет с Саккари во втором круге турнира в Линце

7 февраля, 23:44
Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас в первом круге турнира WTA в Линце (Австрия) — 6:1, 7:6 (8:6).
Матч длился 1 час и 41 минуту.
Во втором круге Саккари встретится с россиянкой Варварой Грачевой, которая обыграла соотечественницу Анну Блинкову (7:5, 7:5).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Саккари (Греция, 1) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:1, 7:6 (8:6)