Грачева сыграет с Саккари во втором круге турнира в Линце

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас в первом круге турнира WTA в Линце (Австрия) — 6:1, 7:6 (8:6). Матч длился 1 час и 41 минуту. Во втором круге Саккари встретится с россиянкой Варварой Грачевой, которая обыграла соотечественницу Анну Блинкову (7:5, 7:5). Линц (Австрия) Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz Призовой фонд 259 303 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Мария Саккари (Греция, 1) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:1, 7:6 (8:6)