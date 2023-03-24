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Сегодня, 21:31

Грачева за час победила Жабер во втором круге турнира в Майами

Руслан Минаев
Варвара Грачева.
Фото Global Look Press
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Россиянка Варвара Грачева обыграла туниску Онс Жабер в матче второго круга турнира WTA в Майами (США) — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час и 7 минут.

54-я ракетка мира Грачева сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. У 5-й ракетки мира Жабер — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем круге Грачева сыграет с победительницей пары Эрика Андреева (Россия) — Чжан Шуай (Китай).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия, Q) — Онс Жабер (Тунис, 4) — 6:2, 6:2

Теннис
Варвара Грачева
Онс Жабер
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