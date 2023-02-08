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Сегодня, 17:54

Кудерметова обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла бельгийку Элизе Мертенс в 1/8 финала турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ) — 6:1, 7:5. Матч длился 1 час и 35 минут.

Кудерметова сделал 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. У Мертенс — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В 1/4 финала турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 4) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 7:5

Теннис
Вероника Кудерметова
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