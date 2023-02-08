Кудерметова обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Сегодня, 17:54
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла бельгийку Элизе Мертенс в 1/8 финала турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ) — 6:1, 7:5. Матч длился 1 час и 35 минут.
Кудерметова сделал 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. У Мертенс — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В 1/4 финала турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия).
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 4) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 7:5