Кудерметова обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 19:38
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в четвертом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 7:5, 1:6, 7:6 (7:2). Матч длился 2 часа 55 минут.
За игру Кудерметова сделала 2 эйса, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Касаткиной — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В концовке третьего сета Кудерметова отыграла два матчбола.
За выход в полуфинал теннисистка сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Мартина Тревизан (Италия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 7:5, 1:6, 7:6 (7:2)