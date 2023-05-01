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Сегодня, 19:38

Кудерметова обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в четвертом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 7:5, 1:6, 7:6 (7:2). Матч длился 2 часа 55 минут.

За игру Кудерметова сделала 2 эйса, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Касаткиной — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В концовке третьего сета Кудерметова отыграла два матчбола.

За выход в полуфинал теннисистка сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Мартина Тревизан (Италия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 7:5, 1:6, 7:6 (7:2)

Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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