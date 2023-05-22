Кудерметова поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, Самсонова вошла в топ-15

Сегодня, 08:33
Россиянка Вероника Кудерметова поднялась на 11-е место в рейтинге WTA. Она обошла швейцарку Белинду Бенчич (12).
В топ-15 вошла Людмила Самсонова (15-е место), вытеснив чешскую теннисистку Каролину Плишкову (16).
В топ-5 впервые в карьере поднялась представляющая Казахстан россиянка Елена Рыбакина (4-е место). Она сместила француженку Каролин Гарсию и американку Коко Гауфф.
Рейтинг WTA от 22 мая:
1. Ига Свентек (Польша) — 8940
2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 7541
3. Джессика Пегула (США) — 5205
4 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025
6 (5). Коко Гауфф (США) — 4305
7. Онс Жабер (Тунис) — 3541
8. Мария Саккари (Греция) — 3391
9. Дарья Касаткина (Россия) — 3275
10. Петра Квитова (Чехия) — 3162
11 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2950
15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2236
23 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 1725
24 (25). Анастасия Потапова (Россия) — 1665