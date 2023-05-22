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Сегодня, 08:33

Кудерметова поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, Самсонова вошла в топ-15

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Вероника Кудерметова поднялась на 11-е место в рейтинге WTA. Она обошла швейцарку Белинду Бенчич (12).

В топ-15 вошла Людмила Самсонова (15-е место), вытеснив чешскую теннисистку Каролину Плишкову (16).

В топ-5 впервые в карьере поднялась представляющая Казахстан россиянка Елена Рыбакина (4-е место). Она сместила француженку Каролин Гарсию и американку Коко Гауфф.

Рейтинг WTA от 22 мая:

1. Ига Свентек (Польша) — 8940

2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 7541

3. Джессика Пегула (США) — 5205

4 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090

5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025

6 (5). Коко Гауфф (США) — 4305

7. Онс Жабер (Тунис) — 3541

8. Мария Саккари (Греция) — 3391

9. Дарья Касаткина (Россия) — 3275

10. Петра Квитова (Чехия) — 3162

11 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2950

15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2236

23 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 1725

24 (25). Анастасия Потапова (Россия) — 1665

Теннис
Вероника Кудерметова
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
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