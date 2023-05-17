Россиянка Кудерметова сыграет с украинкой Калининой в полуфинале «Мастерса» в Риме

Украинка Ангелина Калинина обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя в четвертьфинале турнира WTA серии «Мастерс» в Риме — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3. Встреча длилась 3 часа 50 минут. За выход в финал Калинина сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая победила китаянку Чжэн Циньвэнь — 3:6, 6:3, 6:4. Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 3 572 618 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Ангелина Калинина (Украина, 30) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12) — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3