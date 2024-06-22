Кудерметова вышла в финал парного турнира в Берлине

Сегодня, 18:19
Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в финал парного турнира в Берлине.
Дуэт обыграл чешских теннисисток Линду Носкову и Катержину Синякову со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 12 минут.
Кудерметова и Хаочин вышли в финал и сыграют с китаянками Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).
Берлин (Германия)
Турнир WTA ecotrans Ladies Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Полуфинал
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Линда Носкова/Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:3