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Сегодня, 18:19

Кудерметова вышла в финал парного турнира в Берлине

Руслан Минаев
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Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в финал парного турнира в Берлине.

Дуэт обыграл чешских теннисисток Линду Носкову и Катержину Синякову со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 12 минут.

Кудерметова и Хаочин вышли в финал и сыграют с китаянками Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Полуфинал

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Линда Носкова/Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова
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