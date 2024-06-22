Кудерметова вышла в финал парного турнира в Берлине

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в финал парного турнира в Берлине.

Дуэт обыграл чешских теннисисток Линду Носкову и Катержину Синякову со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 12 минут.

Кудерметова и Хаочин вышли в финал и сыграют с китаянками Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Полуфинал

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Линда Носкова/Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:3