Кудерметова вышла в полуфинал «Мастерса» в Риме

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира WTA серии «Мастерс» в Риме — 3:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 33 минуты.

Кудерметова сделала 11 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. У Циньвэнь — 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Кудерметова сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад Майа (Бразилия) — Ангелина Калинина (Украина).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 22) — 3:6, 6:3, 6:4